Gazprom diminuisce di un terzo le forniture di gas all' Italia

Pubblicità

...in cui più di un Paese membro si ritrovasse a corto di energia Focus Italia Il taglioni... Il contributose calano i fatturati. Non paga chi è sotto il 10 per cento. 18 giugno 2022taglia la fornitura, le conseguenze La fornitura di gas dalla Russia all'Europa, attraverso l'oleodotto Nord Stream 1,ulteriormente. Da Mosca fanno sapere che ulteriori ritardi ...L'annuncio arriva direttamente da Eni che ha spiegato come la riduzione odierna sia ben sotto la media degli ultimi giorni ...Qualcuno solo parzialmente, qualcuno in maniera più traumatica: l'Europa vede il precipizio energetico a causa dei tagli delle forniture di gas da parte della Russia #EuropeDecoded ...