Francesco Totti e Ilary Blasi: "Matrimonio finito, no a speculazioni" (Di lunedì 11 luglio 2022) Francesco Totti ed Ilary Blasi annunciano il loro divorzio, lo fanno attraverso un comunicato condiviso rilasciato all'ANSA. "Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio Matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia". Totti ha poi detto: "Ho tentato di superare la crisi del mio Matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile". Poi all'ANSA ha aggiunto: "Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la ..."

