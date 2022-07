F1, in Austria ha vinto la Ferrari ‘giusta’. Non me ne vogliano gli spagnoli ma è Leclerc il vincente (Di lunedì 11 luglio 2022) In Inghilterra a vincere è stata la Ferrari sbagliata. In Austria invece si è rotta quella “giusta” e a vincere è stata quella guidata da Charles Leclerc. Potrà sembrare poco garbato nei confronti del pilota spagnolo ma i fatti, la classifica e la pista ci dicono che con questa vittoria Leclerc ha accorciato di ulteriori sei punti (5 se contiamo la Sprint race di sabato) il suo ritardo da Verstappen. Una gara vinta grazie alla migliore capacità della Ferrari F1-75 di saper gestire le gomme Pirelli. Un Gran Premio che ha visto la Red Bull soffrire più il degrado e consegnare al monegasco la sua terza vittoria stagionale. Dietro a questa sofferenza Red Bull c’è però evidentemente un fattore tecnico che ha giocato a sfavore della squadra anglo-Austriaca che è stata costretta a scaricare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) In Inghilterra a vincere è stata lasbagliata. Ininvece si è rotta quella “giusta” e a vincere è stata quella guidata da Charles. Potrà sembrare poco garbato nei confronti del pilota spagnolo ma i fatti, la classifica e la pista ci dicono che con questa vittoriaha accorciato di ulteriori sei punti (5 se contiamo la Sprint race di sabato) il suo ritardo da Verstappen. Una gara vinta grazie alla migliore capacità dellaF1-75 di saper gestire le gomme Pirelli. Un Gran Premio che ha visto la Red Bull soffrire più il degrado e consegnare al monegasco la sua terza vittoria stagionale. Dietro a questa sofferenza Red Bull c’è però evidentemente un fattore tecnico che ha giocato a sfavore della squadra anglo-ca che è stata costretta a scaricare ...

Agenzia_Ansa : Charles Leclerc su Ferrari ha vinto il GP d'Austria di F1 davanti alla Red Bull di Max Verstappen ed alla Mercedes… - virgixxxxx : RT @soldatagranata: STAMATTINA BUONGIORNO SOLO A CHARLES LECLERC CHE HA VINTO IL GRAN PREMIO D'AUSTRIA, A PIERRE GASLY CHE HA PRESO PIÙ PEN… - gretaci_ : RT @Edoardoleicorre: Comunque loro hanno vinto a Imola Monaco e Barcellona quindi noi dobbiamo vincere in Austria Olanda e Messico spiace m… - shakijra : RT @f1addictedd: il 10 aprile Charles ha vinto in Australia e oggi, 10 luglio, ha vinto in Austria Questo 10 gli porta fortuna - fraerys : RT @f1addictedd: il 10 aprile Charles ha vinto in Australia e oggi, 10 luglio, ha vinto in Austria Questo 10 gli porta fortuna -