Draghi al Colle se il M5s non vota il Dl Aiuti. Il sospetto di Salvini: arriva un nuovo governo tecnico? (Di lunedì 11 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi è pronto a salire al Colle se il Movimento 5 Stelle non voterà il Dl Aiuti in Senato. Dopo la fiducia alla Camera infatti a Palazzo Madama il M5s è combattuto: l’idea del partito di Conte è di lasciare l’aula al momento del voto. E intanto aspetta «un segnale» da Draghi sulle condizioni dei grillini per rimanere nel governo. Ma proprio per questo Draghi ha già pronto un piano B. Che prevede la visita a Mattarella prima e la verifica di governo poi. Per un Draghi bis senza M5s? Il premier lo ha escluso in più occasioni. Ma intanto anche Matteo Salvini è in agitazione. E alla Festa della Lega di Adro lancia il suo j’accuse: «Mancano solo 240 giorni al voto che vedrà il centrodestra e la Lega ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Marioè pronto a salire alse il Movimento 5 Stelle non voterà il Dlin Senato. Dopo la fiducia alla Camera infatti a Palazzo Madama il M5s è combattuto: l’idea del partito di Conte è di lasciare l’aula al momento del voto. E intanto aspetta «un segnale» dasulle condizioni dei grillini per rimanere nel. Ma proprio per questoha già pronto un piano B. Che prevede la visita a Mattarella prima e la verifica dipoi. Per unbis senza M5s? Il premier lo ha escluso in più occasioni. Ma intanto anche Matteoè in agitazione. E alla Festa della Lega di Adro lancia il suo j’accuse: «Mancano solo 240 giorni al voto che vedrà il centrodestra e la Lega ...

Pubblicità

LaStampa : I 5S minacciano di uscire dall’Aula. Gelo di Draghi: così salgo al Colle - Lollo_Ianna : RT @ultimora_pol: #Italia Il presidente del Consiglio Mario #Draghi è pronto a salire al Colle se il Movimento 5 Stelle non voterà il Dl Ai… - Four__M : RT @DaIlMattoNe: Draghi sarebbe pronto a salire al Colle se il M5s non votasse il Dl Aiuti in Senato. Non illudetemi, non così. - ciolonap : RT @ultimora_pol: #Italia Il presidente del Consiglio Mario #Draghi è pronto a salire al Colle se il Movimento 5 Stelle non voterà il Dl Ai… - sologiuma : RT @Patty66509580: @Piero43 Il nonno capriccioso ha risposto cosi?? Il presidente del Consiglio Mario #Draghi è pronto a salire al Colle se… -