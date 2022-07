Dl Aiuti | Cirielli | ' da M5S atteggiamento ridicolo dopo aver urlato contro casta'

(Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Fa sorridere l'dei 5 Stelle: fanno mancare il voto non su di una legge qualunque ma su un decreto del Governo però non ne escono pur di non mollare le poltrone. Unda parte di chi ha raccolto voti proprio urlandolae il poltronismo”. Lo afferma Edmondo, deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera.

