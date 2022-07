Pubblicità

Corriere dello Sport

Corriere dello Sport

ROMA - Non è una sessione estiva di calciomercato senza il nome di James Rodríguez eè emersa la suggestione Roma . Il giocatore vuole lasciare l'Al - Rayyan con la speranza di poter tornare in Europa e, stando ai media argentini, Josè Mourinho sarebbe molto intrigato ...... Dall'Argentina: "Roma, Mourinho vuole James Rodriguez!" L'ex Real Madrid sarebbe sulla lista dei desideri del tecnico giallorosso che lo sognava ai tempi dello United ...L'indiscrezione: lo Special One avrebbe messo gli occhi su James Rodriguez Secondo quanto riportato dal portale argentino dobleamarilla.com.ar, José Mourinho ha messo gli occhi su James Rodriguez.