Covid, torna il Green Pass? Svelato il piano per l'autunno (Di lunedì 11 luglio 2022) l'autunno si fa sempre più vicino e la politica interna vuole agire per contenere i contagi da Covid. Ecco il piano che potrebbe verificarsi. La situazione Covid continua a preoccupare anche in questo momento. Gli ultimi avvenimenti storici hanno messo un po' da parte tale argomento ma il virus non è andato affatto via. Lo dimostra il fatto che il direttore dell'Aifa ha sottolineato come l'ondata estiva non era prevista. I numeri di positivi sono sempre più alti e questo ha spinto il governo a ragionare sull'organizzazione del prossimo autunno. Adobe StockNelle ultime settimane, il numero di contagi è salito in maniera molto preoccupata. Si pensi che il 10 luglio 2022 si sono segnalati 98.044 positivi con 93 persone che sono decedute. Il tasso di positività, quindi, ha toccato il 25,2%.

