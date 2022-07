Pubblicità

RaiNews : Covid in Italia: 37.756 nuovi casi e 127 morti nelle ultime 24 ore - Virus1979C : #Covid, il bollettino dell’11 luglio: 37.756 nuovi casi e 127 morti. Il tasso di positività al 20,1%. - QSanit : #Covid. Oggi 37.756 nuovi casi e 127 decessi. Tasso positività scende al 20,1% #Sanità - MediasetTgcom24 : Covid, 37.756 nuovi casi su 188.153 tamponi e altri 127 morti #covid - italiaserait : Covid oggi Italia, 37.756 contagi e 127 morti: bollettino 11 luglio -

Il Fatto Quotidiano

In aumento i ricoveri ordinari e le terapie intensive. 'L'Ecdc e l'Ema hanno aperto alla somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni. 'Apriremo immediatamente sui nostri ......, pari al 22% del totale, le vittime registrate nel 2022. Il più alto incremento di decessi in un solo giorno, 37, ci fu l'11 marzo 2021. Complessivamente, il tasso di letalità del- 19 in ... Covid, 37.756 nuovi casi e 137 morti. Tasso di positività al 20% Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...I pazienti ricoverati in area medica sono 164 (+ 4). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2250 tamponi. In Sardegna si registrano oggi 1392 ulteriori casi confermati di positi ...