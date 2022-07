Cosa accadrebbe in Italia se la Russia stoppasse le forniture di gas definitivamente?

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il gas dallaall'Europa è un interrogativo per il futuro. Per analizzare la situazione bisogna partire dai dati di fatto. Eni, con una nota apparsa sul sito ufficiale, ha ha comunicato che riceverà nella giornata dell'11 luglio flussi di gas ridotti di un terzo da Gazprom. Si passa da 32 milioni di metri cubi ai 21 garantiti. Quello che accadrà nei prossimi giorni oggi non si può sapere. Già nei giorni scorsi si è avuta più volte segnalazione da diversi paesi europei di una riduzione delleda Mosca. Non tutti hanno dato l'idea di credere ai problemi tecnici e agli interventi di manutenzione che in qualche caso sono stati menzionati alla base dei problemi. Gas: l'Europa prepara un piano d'emergenza Quello che è certo è che l'Europa, da tempo, si prepara al peggio. Nel senso che i cattivi rapporti tra Bruxelles e Mosca, in seguito ...