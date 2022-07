Chi è l’uomo di Maduro arrestato a Frosinone ed estradato a New York (Di lunedì 11 luglio 2022) Carlos Edoardo Orense Azocar, cittadino venezuelano di 66 anni, trascorreva giorni tranquilli alloggiando in un bed and breakfast di Casalvieri (Frosinone), quando è stato fermato lo scorso maggio con l’accusa di narcotraffico. Ieri Orense Azocar è stato estradato negli Stati Uniti e rischia una pena di 30 anni di carcere. A dare la notizia il quotidiano El Nuevo Herald, che sostiene l’uomo sia uno dei principali operatori logistici del Cartello de Los Soles, la rete di narcotraffico del regime di Nicolás Maduro in Venezuela. Farebbero parte di questa organizzazione criminale internazionale alcuni dei più influenti uomini del governo venezuelano, tra cui il numero due del Partito Socialista Unito del Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, sanzionato dal Dipartimento di Stato americano. Il mandato di ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 luglio 2022) Carlos Edoardo Orense Azocar, cittadino venezuelano di 66 anni, trascorreva giorni tranquilli alloggiando in un bed and breakfast di Casalvieri (), quando è stato fermato lo scorso maggio con l’accusa di narcotraffico. Ieri Orense Azocar è statonegli Stati Uniti e rischia una pena di 30 anni di carcere. A dare la notizia il quotidiano El Nuevo Herald, che sostienesia uno dei principali operatori logistici del Cartello de Los Soles, la rete di narcotraffico del regime di Nicolásin Venezuela. Farebbero parte di questa organizzazione criminale internazionale alcuni dei più influenti uomini del governo venezuelano, tra cui il numero due del Partito Socialista Unito del Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, sanzionato dal Dipartimento di Stato americano. Il mandato di ...

