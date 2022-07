Cecilia Rodriguez si prepara per il compleanno di Ignazio: ecco cosa ha rivelato (VIDEO) (Di lunedì 11 luglio 2022) Cecilia Rodriguez rivela come si sta preparando per il 30esimo compleanno del suo amore Ignazio: le sue parole Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser negli ultimi giorni hanno lasciato Milano per trascorrere del tempo in assoluto relax. I due ex gieffini hanno raggiuto Isola di Albarella insieme a Belen e Stefano e i due piccoli Santiago e Luna Marì. Dopo il meraviglioso weekend all’insegna del divertimento, Ignazio e Cecilia stanno per rientrare con i loro cuccioli Ercolino ed Aspirina prima di partire per una nuova meta turistica e godersi un’altra avventura verso il sud. E’ stato un periodo molto movimentato per i due ex gieffini che hanno ammaliato intere generazioni con i loro nuovi progetti. Ben presto ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 luglio 2022)rivela come si stando per il 30esimodel suo amore: le sue paroleMoser negli ultimi giorni hanno lasciato Milano per trascorrere del tempo in assoluto relax. I due ex gieffini hanno raggiuto Isola di Albarella insieme a Belen e Stefano e i due piccoli Santiago e Luna Marì. Dopo il meraviglioso weekend all’insegna del divertimento,stanno per rientrare con i loro cuccioli Ercolino ed Aspirina prima di partire per una nuova meta turistica e godersi un’altra avventura verso il sud. E’ stato un periodo molto movimentato per i due ex gieffini che hanno ammaliato intere generazioni con i loro nuovi progetti. Ben presto ...

Pubblicità

silent_Hck : RT @valeriolundini: Non c’è stato nessun litigio da parte mia con Cecilia Rodriguez. Né da parte sua con me. Neanche ci conosciamo. Quindi… - 361_magazine : - VeraEllenWoods : RT @Iperborea_: Mi avete rotto i maroni - Cecilia Rodriguez - side_spirito : ilary blasi allora ilaria cecilia rodriguez grande fratello vip gfvip - Giubia19 : Ma solo a me Giulia Stabile da’ troppo l’impressione di Cecilia Rodriguez??? -