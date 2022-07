Burioni chiede scusa per il suo tweet e lo rimuove dai social (Di lunedì 11 luglio 2022) Alla fine sono arrivate le scuse e la rimozione di quel contenuto, ma le polemiche sono destinate a non arrestarsi. Nel pomeriggio di ieri, domenica 10 luglio, Roberto Burioni ha risposto alle migliaia di critiche che gli sono piovute addosso per essere inciampato nel più classico dei bodyshaming sui social. L’immunologo e professore del San Raffaele di Milano, infatti, aveva pubblicato la fotografia di una donna che aveva preso le “difese” del leghista Alex Bazzaro, con un sibillino commento: “Capisco”. Burioni chiede scusa per il bodyshaming contro una sostenitrice della Lega Il tweet incriminato, ora, non esiste più. Cancellato dalla bacheca social di Roberto Burioni. Ma, ovviamente, il clamore non si spegne. Anche perché tantissime persone (anche ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Alla fine sono arrivate le scuse e la rimozione di quel contenuto, ma le polemiche sono destinate a non arrestarsi. Nel pomeriggio di ieri, domenica 10 luglio, Robertoha risposto alle migliaia di critiche che gli sono piovute addosso per essere inciampato nel più classico dei bodyshaming sui. L’immunologo e professore del San Raffaele di Milano, infatti, aveva pubblicato la fotografia di una donna che aveva preso le “difese” del leghista Alex Bazzaro, con un sibillino commento: “Capisco”.per il bodyshaming contro una sostenitrice della Lega Ilincriminato, ora, non esiste più. Cancellato dalla bachecadi Roberto. Ma, ovviamente, il clamore non si spegne. Anche perché tantissime persone (anche ...

Pubblicità

neXtquotidiano : #Burioni chiede scusa per il suo tweet e lo rimuove dai social - 6745476023f7473 : #Burioni..... Povero vecchio cojone viscido... Ora chiede scusa alla ragazza dopo la laurea in merdata..... Burioni… - 1997Fonti : RT @rickshady: Dopo quasi 14 ore, magari con la paura che gli saltino le ospitate in TV (con relativi gettoni di presenza), #Burioni chiede… - RCorraz72 : @madforfree #burioni @MedicalFactsIT il tipico vile verme italiota che, ben conscio delle sue azioni, prima colpisc… - RCorraz72 : @ProfCampagna Tu e il tuo paternalismo fate pena! #Burioni è semplicemente un vile, un verme! Ben conscio di quel c… -