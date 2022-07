ATP Bastad 2022, Carreno-Busta supera Wawrinka, bene il padrone di casa Elias Ymer (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo la parentesi sull’erba che ha avuto il suo culmine a Wimbledon, si ritorna sulla terra rossa. Ha preso oggi il via il torneo ATP di Bastad, in Svezia, che cerca il successore nell’albo d’oro di Casper Ruud (anche lui presente in tabellone), che lo scorso anno si impose su Federico Coria. In attesa di Lorenzo Musetti, che chiuderà il programma nel pomeriggio con Laslo Djere, questi sono i risultati odierni. Pablo Carreno-Busta ha la meglio in una sfida complicata con Stan Wawrinka: lo spagnolo veniva da due sconfitte consecutive al primo turno, ma è riuscito a rispettare il pronostico contro lo svizzero. Il pubblico svedese può esultare assieme ad Elias Ymer: il numero 34 del mondo, titolare di una wild card, si è imposto un po’ a sorpresa sul tedesco Daniel Altmaier, salvando ben ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo la parentesi sull’erba che ha avuto il suo culmine a Wimbledon, si ritorna sulla terra rossa. Ha preso oggi il via il torneo ATP di, in Svezia, che cerca il successore nell’albo d’oro di Casper Ruud (anche lui presente in tabellone), che lo scorso anno si impose su Federico Coria. In attesa di Lorenzo Musetti, che chiuderà il programma nel pomeriggio con Laslo Djere, questi sono i risultati odierni. Pabloha la meglio in una sfida complicata con Stan: lo spagnolo veniva da due sconfitte consecutive al primo turno, ma è riuscito a rispettare il pronostico contro lo svizzero. Il pubblico svedese può esultare assieme ad: il numero 34 del mondo, titolare di una wild card, si è imposto un po’ a sorpresa sul tedesco Daniel Altmaier, salvando ben ...

Pubblicità

sportface2016 : #NordeaOpen | Quasi tutto pronto per il primo turno tra Lorenzo #Musetti e il serbo Laslo #Djere sul Centrale: segu… - ParliamoDiNews : LIVE - Musetti-Djere 0-0, primo turno Atp Bastad 2022: RISULTATO in DIRETTA #LorenzoMusetti #11luglio - OA_Sport : In attesa di Lorenzo Musetti in campo con Laslo Djere, i risultati del torneo di Bastad - infoitsport : Musetti-Djere, Atp Bastad: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostici - infoitsport : Atp Bastad, Fognini fuori all’ultimo turno delle qualificazioni -