Andrea Casalino in lacrime per il cane scomparso, poi la lieta notizia (Di lunedì 11 luglio 2022) Le lacrime di Andrea Casalino per il suo cane Andrea Casalino in queste ore ha vissuto attimi di grande paura. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha fatto sapere infatti di aver smarrito il suo cane Hero. scomparso per alcune ore ha destato grande apprensione nel modello, preoccupato sullo stato di salute del suo L'articolo proviene da Novella 2000.

Elcerro13 : RT @panificazione: ANDREA CASALINO HA RITROVATO HERO - sssasalvolima : RT @panificazione: ANDREA CASALINO HA RITROVATO HERO - SilviaSiza56 : RT @tarmablu: Baru scusa se abbiamo detto che dovevi prendere ripetizioni da Mastrota sulla recitazione per sponsorizzare l'acqua. In realt… - Giadaxo1 : Andrea Casalino che sponsorizza l'acqua super frizzante della Ferrarelle come Baru, che diceva di stargli sulle sca… - Nokonoki2 : RT @panificazione: ANDREA CASALINO HA RITROVATO HERO -