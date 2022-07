A picco il consenso per Draghi: dopo un anno e mezzo di governo “dei migliori” perde 12 punti (Di lunedì 11 luglio 2022) Il consenso cala, anche per il “governo dei migliori”, alle prese con una crisi della maggioranza destinata a divampare in settimana, con la crisi economica dovuta alla guerra e con le emergenze ambientali di tutti i tipi. Ne risente anche Mario Draghi, secondo i sondaggisti più autorevoli. «dopo un anno e mezzo di governo, Mario Draghi, insieme a Sergio Mattarella, precede tutti gli altri detentori di ruoli politici nella classifica della fiducia. Ovviamente l’incarico istituzionale aiuta. Certo, quando ha varato il governo, Draghi aveva un indice di fiducia superiore al 60%, e ora viaggia intorno al 48%». La sentenza è di Alessandra Ghisleri, fondatrice di Euromedia Research, sondaggista autorevole ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilcala, anche per il “dei”, alle prese con una crisi della maggioranza destinata a divampare in settimana, con la crisi economica dovuta alla guerra e con le emergenze ambientali di tutti i tipi. Ne risente anche Mario, secondo i sondaggisti più autorevoli. «undi, Mario, insieme a Sergio Mattarella, precede tutti gli altri detentori di ruoli politici nella classifica della fiducia. Ovviamente l’incarico istituzionale aiuta. Certo, quando ha varato ilaveva un indice di fiducia superiore al 60%, e ora viaggia intorno al 48%». La sentenza è di Alessandra Ghisleri, fondatrice di Euromedia Research, sondaggista autorevole ...

