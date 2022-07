Valentina Ferragni | costretta a scappare | Le immagini impressionanti | l’assurda disavventura

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 10 luglio 2022)e la terribiledurante il matrimonio.improvvisamente, ecco il motivo Non è facile essere la sorella di Chiara. Banalmente perchè stiamo parlando di una delle donne più seguite del pianeta e proprio per questo con i riflettori costantemente puntati addosso. Ma oltre al peso della notorietà, che ovviamente coinvolge anche la famiglia, c’è anche il problema delle etichette da eliminare. Il rischio è quello di finire per essere noti come ‘sorella di…’ o ‘fratello di…’. Sotto questo punto di vista, però,è stata in grado di discostarsi in maniera netta, dando vita ad un suo percorso lavorativo e diventando a suo modo una delle ragazze più seguite sui social quando parliamo di ...