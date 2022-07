Sgombero Roma, bivacco abusivo nel sito archeologico del centro: 6 denunce - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 10 luglio 2022) Lo Sgombero è stato effettuato dai carabinieri Roma, 10 luglio 2022 " bivacco abusivo in un'area archeologica, sei uomini somali dormivano al sepolcro di Quinto Sulpicio Massimo . Dopo aver scavalcato ... Leggi su quotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Loè stato effettuato dai carabinieri, 10 luglio 2022 "in un'area archeologica, sei uomini somali dormivano al sepolcro di Quinto Sulpicio Massimo . Dopo aver scavalcato ...

Pubblicità

perUNACOOPetica : RT @radiosonar_net: #89 Terra bruciata e sgombero Berta Caceres, i medici chiamano i Maneskin, la pax mafiosa ad Ostia e altre storie di Ro… - valeriorenzi : RT @PodcastSveja: #89 Terra bruciata e sgombero Berta Caceres, i medici chiamano i Maneskin, la pax mafiosa ad Ostia e altre storie di Roma… - Gabriel90719266 : RT @eccapecca: In questo luglio rovente di #siccità e incendi, con una #crisiclimatica ormai sotto gli occhi di tutt*, la priorità sembra e… - artemis7310 : RT @eccapecca: In questo luglio rovente di #siccità e incendi, con una #crisiclimatica ormai sotto gli occhi di tutt*, la priorità sembra e… - SempreAlessia : RT @romatoday: Blitz sul litorale a sud di Roma, 7 alloggi popolari sgomberati. Trovata droga pronta per lo spaccio -