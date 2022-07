Sassuolo, Scamacca assente nella prima amichevole stagionale: indizio di mercato? (Di domenica 10 luglio 2022) L’attaccante del Sassuolo Scamacca non ha preso parte alla prima amichevole stagionale dei neroverdi: indizio di mercato sul trasferimento al PSG? Gianluca Scamacca non ha preso parte alla prima amichevole stagionale del Sassuolo contro il Real Vicenza. Seppure presente in panchina, l’attaccante non è presente in distinta. Un’assenza che potrebbe essere un indizio di mercato sull’ormai sempre più probabile trasferimento di Scamacca al PSG. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) L’attaccante delnon ha preso parte alladei neroverdi:disul trasferimento al PSG? Gianlucanon ha preso parte alladelcontro il Real Vicenza. Seppure presente in panchina, l’attaccante non è presente in distinta. Un’assenza che potrebbe essere undisull’ormai sempre più probabile trasferimento dial PSG. L'articolo proviene da Calcio News 24.

