Sal Da Vinci | “Ritornerò in teatro con Masaniello”

(Di domenica 10 luglio 2022) di Monica De Santis Sarà Salvatore Michael Sorrentino, noto a tutti come Sal Da, il protagonista dell’ultima giornata della decima edizione de “La Notte Bianca” di Salerno, organizzata dalla Fenailp insieme alla?Confesercenti e Confcommercio, con il contributo della Camera di?Commercio e del?Comune di Salerno. Il noto cantante e attore, ambasciatore di Napoli nel mondo, salirà questa sera sul palco di piazza Portanova per incantare il pubblico con la sua splendida voce. Una serata che si preannuncia già un successo e che di sicuro richiamerà migliaia di persone. Figlio d’arte, suo padre era Mario Da, cantante e interprete della sceneggiata napoletana, si è esibito per la prima volta davanti al pubblico pagante quando aveva appena sei anni e da allora di strada ne ha fatta ed anche tanta. Ma com’è cambiata la vita e come sono cambiati i ...

...dall'esposizione delle vetture storiche dell'Alfa Romeo a cura del Gruppo Alfisti Salernitani Domenica 10 luglio 2022 Centro di Salerno in Piazza Portanova " ore 22 concerto di Da Vinci ed in ...Il piano traffico E domani, domenica 10 luglio, in piazza portanova ci sarà il concerto di Da Vinci ed in chiusura Biagio Izzo. La conduzione è stata affidata ad Agnese Ambrosio e Benny Ronca.