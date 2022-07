Putin come Hitler. Nessuno gli ha creduto ma… La lettura di Cazzola (Di domenica 10 luglio 2022) Nei giorni scorsi ha suscitato uno sbigottito interesse l’editoriale (“La storia falsa”) sul Corriere della Sera nel quale Ernesto Galli della Loggia ha commentato un breve saggio di un eminente storico slavista francese, Nicolas Werth (“Putin historien en chef”) dove sono raccolti i testi di scritti e discorsi di Vladimir Putin. Dalla lettura delle espressioni del pensiero dello zar del Cremlino, l’editorialista del quotidiano milanese sostiene che Putin è come Adolf Hitler, il quale, nel “Mein Kampf” (1925), aveva indicato quali erano i suoi progetti per prendere il potere in Germania e dominare il mondo. Nessuno gli volle credere, come Nessuno si è preso il disturbo di preoccuparsi per quanto Putin andava dicendo ... Leggi su formiche (Di domenica 10 luglio 2022) Nei giorni scorsi ha suscitato uno sbigottito interesse l’editoriale (“La storia falsa”) sul Corriere della Sera nel quale Ernesto Galli della Loggia ha commentato un breve saggio di un eminente storico slavista francese, Nicolas Werth (“historien en chef”) dove sono raccolti i testi di scritti e discorsi di Vladimir. Dalladelle espressioni del pensiero dello zar del Cremlino, l’editorialista del quotidiano milanese sostiene cheAdolf, il quale, nel “Mein Kampf” (1925), aveva indicato quali erano i suoi progetti per prendere il potere in Germania e dominare il mondo.gli volle credere,si è preso il disturbo di preoccuparsi per quantoandava dicendo ...

