Provedel Lazio, accordo trovato con il portiere. Ma lo Spezia non molla (Di domenica 10 luglio 2022) Provedel Lazio: i biancocelesti hanno trovato l'accordo con il portiere. Lo Spezia, però, ancora non cede: il motivo La Lazio ha ormai chiuso per l'arrivo di Maximiano, portiere che verrà acquistato Granada e pronto a diventare il nuovo titolare biancoceleste, ma è anche alla costante ricerca di un numero 12 affidabile: Ivan Provedel. Il club capitolino ha già trovato un accordo con l'estremo difensore, pronto a fare il salto di qualità. Come riportato dal Corriere dello Sport, però, lo Spezia vorrebbe prima trovare un sostituto. Il designato sembrava Falcone della Sampdoria, ma l'inserimento del Torino avrebbe rallentato tutto. Inoltre i liguri, nonostante il contratto in ...

