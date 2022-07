-Mario Isola | il Responsabile Pirelli parla della strategia gomme

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 10 luglio 2022) Ildimotorsport -ha illustrato a Formula Passion.com le plausibili strategie in gara nel Gp di Austria, commentando inoltre gli eventi del sabato. Ieri infatti si sono svolte le seconde libere e la gara di sprint race, dove la rivalità inaspettata è stata quella delle due Rosse che se le sono suonate a vicenda. La Red Bull di Verstappen ha invece approfittato per portarsi in vantaggio. Sprint Race Gp Austria: tra i due litiganti Verstappen gode La lotta tra Red Bull e Ferrari L’evento principale del Gran Premio in Austria deve ancora disputarsi. Sarà infatti la corsa domenicale a decretare il vincitore, oltre che ad attribuire i punti per le classifiche di campionato. Il Gran Premio si appresta a regalare l’ennesima sfida tra Red Bull e Ferrari, nella quale Charles ...