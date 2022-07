Maneskin in concerto al Circo Massimo: “Fuck Putin! Fan**lo la guerra”. Nessun accenno alle polemiche dei medici sui rischi Covid (Di domenica 10 luglio 2022) E pensare che fino a cinque anni fa suonavano sul marciapiede di Via Del Corso a Roma. Ieri sera i Maneskin si sono ritrovati su un gigantesco palcoscenico al Circo Massimo – all’interno della rassegna Rock In Roma – accolti dall’abbraccio di 70mila fan, provenienti da tutta Italia e in attesa davanti ai cancelli sin dalle prime ore del mattino sotto il sole. Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria) sono tornati a suonare in Italia, dopo i due appuntamenti nel nostro Paese all’Arena di Verona e allo Stadio G. Theghil di Lignano Sabbiadoro. L’intero concerto di oltre due ore con 24 brani in scaletta è stato filmato, quindi non è escluso che farà parte di un docu-film per il mercato italiano e internazionale. L’evento è stato l’unico momento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) E pensare che fino a cinque anni fa suonavano sul marciapiede di Via Del Corso a Roma. Ieri sera isi sono ritrovati su un gigantesco palcoscenico al– all’interno della rassegna Rock In Roma – accolti dall’abbraccio di 70mila fan, provenienti da tutta Italia e in attesa davanti ai cancelli sin dprime ore del mattino sotto il sole. Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria) sono tornati a suonare in Italia, dopo i due appuntamenti nel nostro Paese all’Arena di Verona e allo Stadio G. Theghil di Lignano Sabbiadoro. L’interodi oltre due ore con 24 brani in scaletta è stato filmato, quindi non è escluso che farà parte di un docu-film per il mercato italiano e internazionale. L’evento è stato l’unico momento ...

