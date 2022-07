Lo sfregio della Lamorgese a Lampedusa: mentre l'isola esplode per gli immigrati... (Di domenica 10 luglio 2022) Cuor contento, il ciel l'aiuta. Alzare le mani, per il nostro ministro dell'Interno, può essere una soluzione. Lampedusa trabocca di clandestini e la signora Luciana Lamorgese ostenta fatalismo: non ci si può far niente, il fenomeno è «inarrestabile». Dixit. A dispetto dell'appello disperato del vicesindaco dell'isola, Attilio Lucia, che ha invocato un pronto intervento della Lamorgese: «Viviamo di turismo, la situazione è insostenibile. Il ministro deve dare risposte», ha detto. mentre il sindaco Filippo Mannino ha mostrato la drammaticità della situazione: «Il fenomeno immigrazione continua a essere gestito in maniera emergenziale, senza trovare soluzioni», ha detto, aggiungendo: «Incontrerò la Lamorgese il 26 luglio». Forse già oggi arriverà una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Cuor contento, il ciel l'aiuta. Alzare le mani, per il nostro ministro dell'Interno, può essere una soluzione.trabocca di clandestini e la signora Lucianaostenta fatalismo: non ci si può far niente, il fenomeno è «inarrestabile». Dixit. A dispetto dell'appello disperato del vicesindaco dell', Attilio Lucia, che ha invocato un pronto intervento: «Viviamo di turismo, la situazione è insostenibile. Il ministro deve dare risposte», ha detto.il sindaco Filippo Mannino ha mostrato la drammaticitàsituazione: «Il fenomeno immigrazione continua a essere gestito in maniera emergenziale, senza trovare soluzioni», ha detto, aggiungendo: «Incontrerò lail 26 luglio». Forse già oggi arriverà una ...

Pubblicità

reportrai3 : Non abituiamoci alle immagini di guerra, alle immagini della morte, della sofferenza, dei volti di chi ha perso pas… - rsimoni62 : @geascanca Che lo sfregio della carta igienica sia di stimolo, per rimanere in tema, alla riflessione per la sinistra del mondo ricco - mauriziocori1 : RT @ANPIRomaPosti: Il #6luglio 1962, all'età di 17 anni, #SoledadBarretViedma, militante paraguaiana del Fronte giovanile studentesco in es… - the_highsparrow : @SamueleFrancioo A quella riforma ho votato no. Nell'ultimo anno e mezzo Draghi ha fatto sfregio del Parlamento e d… - CapitaleIl : RT @RivistaLaFionda: ?? La ulteriore privatizzazione dei servizi pubblici locali procede nell'era #Draghi. Sfregio alla Costituzione ma molt… -