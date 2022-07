LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tredici in fuga fra cui Van Aert, gruppo a 2’20” dopo il Col de la Croix (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 16.05 Magnus Cort passa ora in cima al Col de la Croix: alla fine di questa giornata non sarà più la maglia a pois del Tour de France. 16.03 Ripreso dal gruppo Nils Politt. 16.02 Geschke transita in testa al gran premio della montagna e diventa la maglia a pois virtuale. 16.01 Sta rientrando sul lussemburghese Geschke. 16.00 Ultimo chilometro del Col de la Croix per Jungels. 15.58 Jungels ha preso un vantaggio di una manciata di secondi sugli altri in fuga. Appare ancora brillante Wout Van ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 16.05 Magnus Cort passa ora in cima al Col de la: alla fine di questa giornata non sarà più la maglia a pois delde. 16.03 Ripreso dalNils Politt. 16.02 Geschke transita in testa al gran premio della montagna e diventa la maglia a pois virtuale. 16.01 Sta rientrando sul lussemburghese Geschke. 16.00 Ultimo chilometro del Col de laper Jungels. 15.58 Jungels ha preso un vantaggio di una manciata di secondi sugli altri in. Appare ancora brillante Wout Van ...

