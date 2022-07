LIVE – Bologna-Settaurense 8-0, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di domenica 10 luglio 2022) La DIRETTA LIVE di Bologna-Settaurense, match valido come amichevole del precampionato estivo 2022 dei felsinei. I rossoblù, privi del tecnico Mihajlovic rimasto in città per un ulteriore ciclo di cure, scendono per la prima volta in campo nel ritiro di Pinzolo al centro sportivo Pineta contro una formazione dilettantistica locale: obiettivo mettere minuti sulle gambe ed evitare infortuni. Si parte alle ore 17:30 di domenica 10 luglio, chi vincerà? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA PARTITA AGGIORNA LA DIRETTA Bologna-Settaurense 8-0 (2?, 7? Van Hooijdonk, 9? Soriano, 21? De Silvestri, 65? Pyyhtia, 68? Paananen, 78? Angeli, 84? Mbaye) 84? – GOL ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Ladi, match valido comedelestivodei felsinei. I rossoblù, privi del tecnico Mihajlovic rimasto in città per un ulteriore ciclo di cure, scendono per la prima volta in campo nel ritiro di Pinzolo al centro sportivo Pineta contro una formazione dilettantistica locale: obiettivo mettere minuti sulle gambe ed evitare infortuni. Si parte alle ore 17:30 di domenica 10 luglio, chi vincerà? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA PARTITA AGGIORNA LA8-0 (2?, 7? Van Hooijdonk, 9? Soriano, 21? De Silvestri, 65? Pyyhtia, 68? Paananen, 78? Angeli, 84? Mbaye) 84? – GOL ...

