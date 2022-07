L’ingenuità dei milionari e le sentenze spettacolo (Di domenica 10 luglio 2022) Il neo milionario Andrea Pirlo acquista da un oligarca russo una villa a Forte dei Marmi che, però, è sequestrata È molto bella e il prezzo conveniente, appena due milioni e mezzo di euro. Con un’ingenuità e una sprovvedutezza che non sono caratteristiche di chi si arricchisce in poco tempo – di solito sono assistiti da legali più furbi e svegli di loro – versa incautamente una caparra di 500 mila euro. Poi scopre che non è possibile concludere l’acquisto perché l’immobile è vincolato. Ci siamo spesso chiesti che ne fanno di tanti soldi i calciatori. Molti se li fanno fregare. Altri faranno la stessa fine mandandoli nei paradisi fiscali dove essendo il deposito illegale non sapranno a chi reclamarli Due criminali condannati all’ergastolo e la folla nell’aula dell’Assise applaude. Ma molte le critiche alla sentenza Perché già detenuti essendo gli imputati ritenuti ... Leggi su ildenaro (Di domenica 10 luglio 2022) Il neoo Andrea Pirlo acquista da un oligarca russo una villa a Forte dei Marmi che, però, è sequestrata È molto bella e il prezzo conveniente, appena due milioni e mezzo di euro. Con un’ingenuità e una sprovvedutezza che non sono caratteristiche di chi si arricchisce in poco tempo – di solito sono assistiti da legali più furbi e svegli di loro – versa incautamente una caparra di 500 mila euro. Poi scopre che non è possibile concludere l’acquisto perché l’immobile è vincolato. Ci siamo spesso chiesti che ne fanno di tanti soldi i calciatori. Molti se li fanno fregare. Altri faranno la stessa fine mandandoli nei paradisi fiscali dove essendo il deposito illegale non sapranno a chi reclamarli Due criminali condannati all’ergastolo e la folla nell’aula dell’Assise applaude. Ma molte le critiche alla sentenza Perché già detenuti essendo gli imputati ritenuti ...

Pubblicità

Argo1989_ : @2009Lelle @RobertoBurioni @alessia_smile6 @AlexBazzaro Mi stupisco sempre quando una persona colta e che certo ha… - MissLemon79 : Mio figlio di 3 anni e 9 mesi che dice al padre da fuori alla porta segregato in cameretta causa Covid: “Papà ma st… - CaronnaMatteo : @panapp > È con l'ignoranza e l'ingenuità che la maggior parte dei fasci arriva al potere. >Io personalmente sono s… - editta_fazzi : @MilkoSichinolfi @GiovaQuez Alla Meloni non interessano gli occhi dei bimbi,le loro risate,la loro ingenuità,la lor… - napam_51 : RT @napam_51: È POSSIBILE TANTA INGENUITÀ NEGLI ITALICI!NON È ANCORA CHIARO CHE È IN ATTO L'OPERAZIONE'DIMINUZIONE POPOLAZIONE MONDIALE' VE… -

La figura di san Francesco, perfomance a Palermo ... il Potere e l'ingenuità del Creato. Gli attori Luigi Di Gangi e ... artisti, direttori di teatro, a cui sono stati invitati l'... assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana - ... I 6 fumetti da leggere se vi è piaciuto Stranger Things 4 Plutona è la storia dei sentimenti, delle insicurezze, della ricerca di fondamenti durante l'adolescenza, ma anche il racconto di come questa possa tramontare in poco tempo se l'ingenuità viene ... Il Denaro ... il Potere edel Creato. Gli attori Luigi Di Gangi e ... artisti, direttori di teatro, a cui sono stati invitati'... assessore regionaleBeni culturali e dell'Identità siciliana - ...Plutona è la storiasentimenti, delle insicurezze, della ricerca di fondamenti durante'adolescenza, ma anche il racconto di come questa possa tramontare in poco tempo seviene ... L'ingenuità dei milionari e le sentenze spettacolo - Ildenaro.it