L’Équipe – Secondo il direttore sportivo | il Napoli non ha ricevuto offerte per Koulibaly e Osimhen

Secondo il direttore sportivo, il Napoli non ha ricevuto offerte per Koulibaly e Osimhen

Nessuna partenza in vista per Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen? Interrogato sulla finestra di mercato, Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha dichiarato sabato che i Partenopei non avevano ricevuto offerte, né per il difensore senegalese né per l'attaccante nigeriano. Il dirigente napoletano ha comunque chiarito che alcuni club avevano espresso un certo interesse per l'ex attaccante del LOSC: Tutti sanno che abbiamo grandi aspettative e gli mancano ancora tre anni di contratto. Abbiamo ricevuto molte chiamate, ma nessuna offerta.

Renato Sanches Milan, i rossoneri stringono: nuova offerta sul piatto Il Milan ha presentato al Lille una nuova offerta per rilevare il cartellino di Renato Sanches. Ultime sul mercato Il Milan prova a stringere per l'acquisto di Renato Sanches. Secondo quanto riportato dall'Equipe, l'offerta dei rossoneri è l'unica che al momento il Lille ha in mano ed è pari a 15 milioni di euro. Il PSG sarebbe disposto ad ... Juventus: per Paredes servono 35 milioni Uno deli obiettivi di mercato della Juventus è Leandro Paredes , ex Roma in uscita dal PSG. Secondo il quotidiano francese L'Equipe, il valore di mercato dell'argentino si attesta attorno ai 35 milioni di euro . Una cifra chiesta dai transalpini al Manchester United , che preferì lasciar ... Tuttosport Il Milan ha presentato al Lille una nuova offerta per rilevare il cartellino di Renato Sanches. Ultime sul mercato Il Milan prova a stringere per'acquisto di Renato Sanches.quanto riportato dall'Equipe,'offerta dei rossoneri è'unica che al momento il Lille ha in mano ed è pari a 15 milioni di euro. Il PSG sarebbe disposto ad ...Uno deli obiettivi di mercato della Juventus è Leandro Paredes , ex Roma in uscita dal PSG.il quotidiano francese'Equipe, il valore di mercato dell'argentino si attesta attorno ai 35 milioni di euro . Una cifra chiesta dai transalpini al Manchester United , che preferì lasciar ... L'Equipe: "Psg-Pochettino, è addio: buonuscita monstre da 10 milioni"