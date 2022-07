Lazio Romagnoli, visite mediche previste entro martedì: le ultime (Di domenica 10 luglio 2022) La Lazio si prepara ad accogliere Romagnoli, entro martedì le visite mediche dell’ex Milan Sta per terminare la telenovela attorno a Romagnoli. Il difensore ex Milan, ormai è un giocatore della Lazio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero fissate entro martedì le visite mediche del centrale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Lasi prepara ad accogliereledell’ex Milan Sta per terminare la telenovela attorno a. Il difensore ex Milan, ormai è un giocatore della. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero fissateledel centrale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

