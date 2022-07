Lazio - Auronzo 21 - 0 | Felipe Anderson scatenato | debutto per i nuovi

Pubblicità

OfficialSSLazio : #LazioAuronzo ?? ? L'amichevole con l'Auronzo termina con una vittoria per 21-0! ?? Il tabellino della sfida ??… - TuttoMercatoWeb : #Lazio, #MilinkovicSavic arrivato nel ritiro di Auronzo @RicCaponetti - LazioNews_24 : #Lazio #Auronzo, #Marinacci: «Ritiro spettacolare. Su #Sarri e #Radu….» - Aquila6811 : RT @ForzaLazio__: Lazio-Auronzo termina 21-0 - ForzaLazio__ : Lazio-Auronzo termina 21-0 -

DI CADORE (Belluno) - Vince e convince lanella prima uscita stagionale. Contro l'(terza categoria) finisce 21 - 0. Mai i biancocelesti nelle 12 sfide precedenti avevano segnato così tanti gol. Subito buone risposte da ...Labatte 21 - 0 l', addi Cadore. Per i romani si è trattato del primo test stagionale 2022/23, a cui seguiranno altri match nei prossimi giorni di ritiro. Ottima prova per Felipe ...Lazio scatenata, Lotito non si ferma più: Sarri al settimo cielo. Il club biancoceleste è tra i più attivi in questa sessione di mercato ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...