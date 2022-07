L’Africa | il neocontinente che aiutò l’Europa esangue a rialzarsi dalle due guerre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 luglio 2022) ’”è la direzione a cui guardiamo da tempo con maggiore attenzione. L’intricata e persistente condizione della Libia; la fragilità di alcuni Stati dell’area sub-sahariana; la presenza di gruppi terroristici; la postura aggressiva, anche militare, di alcuni attori internazionali; i venti di guerra nel Corno d’Africa; il mai sopito problema della pirateria” (il ministro Lorenzo Guerini, intervista sul giornale La Repubblica). I migranti uccisi a Melilla il mese scorso invece guardavano in direzione del. Lo stesso fanno le migliaia che, per salvarsi dall’inferno libico o da altri inferni meno conosciuti, naufragano nel Mediterraneo o sono inghiottiti‘sabbie mobili’ del Sahara.‘sguarda’con gli occhi dell’Occidente, per dirla col noto romanzo di Joseph Conrad, e ...