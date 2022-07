Kyrgios e Djokovic si danno appuntamento a cena dopo la finale di Wimbledon | chi vince paga il conto

(Di domenica 10 luglio 2022) Oggi Nicke Novaksi affronteranno inal torneo di. Ieri su Instagram hanno raggiunto un accordo:l’incontro andranno aal ristorante insieme e pagherà ilchi sarà uscito vincitore dal torneo. Lo scambio tra i due è iniziato con il serbo che ha sottolineato di aver apprezzato il sostegno dell’avversario per quanto accaduto in Australia. A questo puntoha replicato: «Quindi siamo amici ora?». La risposta del serbo: «Se mi inviti per un drink o unaaccetto. E il vincitore di domani pagherà».non se lo è fatto ripetere, rilanciando. «Aggiudicato. Andiamo in una discoteca e facciamo i pazzi». L'articolo ilNapolista.

