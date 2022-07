Kvaratskhelia scherza sul suo nome su Twitter e dà una mano ai tifosi |  «Potete chiamarmi Kvara»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 luglio 2022) Il nuovo acquisto del Napoli,con isuironizzando sul suoimpossibile da pronunciare e anche da scrivere. In un video postato sui social del Napoli inizia dicendo: «Il mioè difficile, c’è bisogno che vi aiuti». A questo punto mostra, sorridendo, come si scrive in georgiano: una scritta impossibile, più dello stesso, appunto. Sorride, e continua: «Ora ve lo scrivo in inglese». E infine latesa aiazzurri: «». Insieme a ????? ??????????? abbiamo pensato di aiutarvi pic..com/lcibCK4QL3 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 10, 2022 L'articolo ...