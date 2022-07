Kante | De Jong | Mbabu | Antony e altri

Leggi su justcalcio

(Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 12:00:49 Ecco quanto riportato poco fa: Benvenuto a 101Il riepilogo giornaliero delle principali notizie e voci sui trasferimenti di domenica 10 luglio. Pettegolezzo Il Southampton ha completato la firma di Joe Aribo con un contratto quadriennale Sky Sports N’Goloè stato escluso dal tour del Chelsea negli Stati Uniti a causa del suo stato di vaccinazione, piuttosto che di un potenziale trasferimento Get French Football News Tuttavia, l’Arsenal potrebbe fare una mossa scioccante per il centrocampista francese quest’estate The Sun Erik ten Hag sta facendo pressioni sul Manchester United per aumentare la sua offerta per, con la loro offerta attuale che si pensa sia inferiore di 20 milioni di sterline rispetto alla valutazione delle squadre olandesi The Times Il Fulham è in trattative per ingaggiare il difensore del Wolfsburg ...