Incendio Roma | le fiamme partite dall’ex campo rom Casilino 900

(Di domenica 10 luglio 2022) Solo dopo il rogo avrebbe raggiunto gli autodemolitori. Gli abitanti: «Più volte è stata chiesta la messa in sicurezza dell’area». Numerose squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per bonificare l’area. La procura attende il report delle forze dell’ordine per aprire un fascicolo

- Tra le ipotesi dolose anche quello di un ruolo di un gruppo di nomadi o un movente mafioso. Aperti nelle settimane scorse fascicoli su tre maxi roghi nella capitalebrucia ancora, vastoa ridosso di palazzi nel parco Barone Rampante zona via Collatina ex Mattatoio(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2022 - Proseguono le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato a Roma in zona Casilina, che ha coinvolto diversi auto-demolitori sulla Togliatti. Sono stat ...Le immagini in esclusiva con il drone, dell'area degli sfasci a Centocelle dopo l'incendio di ieri ( Fotoservizio di Francesco Toiati ) ...