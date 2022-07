Governo, tensione in vista del voto di fiducia. Nuovo incontro Draghi - Conte? (Di domenica 10 luglio 2022) - Domani alla Camera il voto sul decreto aiuti senza i pentastellati. Giovedì sarà il turno del senato con il voto unico su fiducia e merito del provvedimento . Altro appuntamento cruciale quello di ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 10 luglio 2022) - Domani alla Camera ilsul decreto aiuti senza i pentastellati. Giovedì sarà il turno del senato con ilunico sue merito del provvedimento . Altro appuntamento cruciale quello di ...

Pubblicità

Corriere : ?? «Tranquilli, io vado avanti... Non mi piego» - infoitinterno : Tensione nel governo in vista della fiducia - Il Sole 24 ORE - lacittanews : Di redazione L’ultimo caso è il bonus 200 euro, la misura messa in atto dal governo Draghi contro i… - G_Chinellato : Abbonamento? MAI....Bisognerebbe essere dei fuori di testa!!! @ilcorriereit - infoitinterno : Governo, tensione nel M5s in vista della fiducia. Il Pd tenta la mediazione -