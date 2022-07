Gerry Scotti, le prime parole che gli disse Berlusconi: dopo 30 anni si è dovuto ricredere (Di domenica 10 luglio 2022) Gerry Scotti ha svelato le prime parole che Silvio Berlusconi gli disse quando lo incontrò negli corridoi tv: si è ricreduto dopo anni. Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. La sua carriera è cominciata nel mondo delle radio e pian piano è riuscito a farsi spazio nella conduzione. Qualche settimana L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 10 luglio 2022)ha svelato leche Silviogliquando lo incontrò negli corridoi tv: si è ricredutoè uno dei conduttori più amati della televisione italiana. La sua carriera è cominciata nel mondo delle radio e pian piano è riuscito a farsi spazio nella conduzione. Qualche settimana L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

FattoriniMatteo : RT @sdis_7: @FattoriniMatteo dice che i Daft Punk sono come Gerry Scotti, piacciono a tutti - sdis_7 : @FattoriniMatteo dice che i Daft Punk sono come Gerry Scotti, piacciono a tutti - totopinocchio : Colmo per Gerry Scotti sempre scritta da me. - BuraniOfficial : RT @pacpied: Parete di ghiaccio si stacca dalla Marmolada travolgendo 20 escursionisti Gerry scotti: “RIVEDIAMOLO!!” - Manuel_trash : RT @pazzipergerry: Quando arriva in spiaggia lui... @Gerry_Scotti #Formentera -