Pubblicità

glooit : Euro donne: Italia; Girelli, c'è stato un black out totale leggi su Gloo - zazoomblog : Euro donne: Italia inizio da incubo manita dalla Francia - #donne: #Italia #inizio #incubo - TUTTOJUVE_COM : Euro donne: Italia inizio da incubo, 'manita' dalla Francia - glooit : Euro donne: Italia inizio da incubo, 'manita' dalla Francia leggi su Gloo - TrendOnline : Nuovo #BONUS per le #donne e i datori di #lavoro. Si potranno ottenere fino a 6.000 #euro presentando #domanda all’… -

"C'è stato un blackout totale, anche se la prima occasione nitida è capitata a noi. E' andata così, ma ci teniamo la grande reazione avuta nel secondo tempo: non era scontato tenere le francesi nella ...Esordio da incubo per l'Italia del calcio femminile negli Europei in Inghilterra. Le azzurre, mai in partita (specie nel primo tempo), hanno perso 5 - 1 (5 - 0) contro la Francia in una partita della ..."C'è stato un blackout totale, anche se la prima occasione nitida è capitata a noi. E' andata così, ma ci teniamo la grande reazione avuta nel secondo tempo: non era scontato tenere le francesi nella ...Esordio da incubo per l'Italia del calcio femminile negli Europei in Inghilterra. Le azzurre, mai in partita (specie nel primo tempo), hanno perso 5-1 (5-0) contro la Francia in una partita della prim ...