“Ecco dove avrei potuto finire la carriera” | la rivelazione shock dell’ex attaccante

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 10 luglio 2022) L’incredibiledi uno dei centravanti più forti del calcio internazionale; il giocatore ha dettoavrebbe finito la. In questa sessione di mercato abbiamo assistito al ritorno, in Serie A (precisamente all’Inter), di Lukaku. Il centravanti belga, dopo l’esperienza non positiva al Chelsea, ha deciso di tornare in nerazzurro con l’obiettivo di vincere, nuovamente, lo scudetto. Con il classe 1993, il massimo campionato italiano accoglie un giocatore importante in grado di far solo che bene al nostro movimento. In passato un altro vero top player del reparto offensivo sarebbearrivare in Serie A; sarebbe stato un grandissimo colpo ma, alla fine, non si fece nulla.di chi stiamo parlando. LaPresseUnastraordinaria, fatta di gol, successi e vere e ...