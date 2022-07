Crotonese | agguato contro ex sindaco | in gravi condizioni Indagati due diciassettenni

Pubblicità

la Repubblica

- E' ancora in gravi condizioni Francesco Coco, ex sindaco di Roccabernarda, un piccolo comune in provincia di Crotone, vittima ieri sera di unmentre stava tornando a casa. L'uomo, l'uomo 73 ...... Francesco Coco, 73 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita, nell'ospedale di Catanzaro dopo unavvenuto mentre stava rientrando a casa. Da una prima ... Agguato all'ex sindaco anti-clan nel Crotonese Il 73enne, ex maresciallo dei carabinieri e cavaliere della Repubblica, è noto per le sue battaglie contro la criminalità ed era già stato vittima di minacce. I sospetti degli inquirenti sul nipote 17 ...Francesco Coco, 73 anni, ex primo cittadino di Roccabernarda, da anni in lotta contro la criminalità organizzata, stava tornando a casa ieri sera quando è stato aggredito da due uomini con il volto co ...