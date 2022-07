Crisi idrica, la Meloni attacca il governo e chiede più risorse, tecnologie e uso dell’acqua di mare (Di domenica 10 luglio 2022) In una lettera al Corriere della Sera la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, analizza il tema della Crisi idrica e della siccità che sta mettendo in ginocchio le produzioni industriali e agricole e fra poco – sottolinea – anche il semplice uso domestico dell’acqua. Le sue riflessioni si intrecciano ad alcune proposte che guardano ad altri Paesi, come Israele, che hanno affrontato e da tempo in gran parte risolto i problemi di approvvigionamento dell’acqua, sia con misure tecnologicamente avanzate sia valorizzando il patrimonio idrico derivante dal mare, dopo adeguati trattamenti. Non mancano le accuse alla classe politica italiana per essersi fatta trovare impreparata sul tema dei cambiamenti climatici e sulle infrastrutture necessarie. Crisi ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 10 luglio 2022) In una lettera al Corriere della Sera la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, analizza il tema dellae della siccità che sta mettendo in ginocchio le produzioni industriali e agricole e fra poco – sottolinea – anche il semplice uso domestico. Le sue riflessioni si intrecciano ad alcune proposte che guardano ad altri Paesi, come Israele, che hanno affrontato e da tempo in gran parte risolto i problemi di approvvigionamento, sia con misure tecnologicamente avanzate sia valorizzando il patrimonio idrico derivante dal, dopo adeguati trattamenti. Non mancano le accuse alla classe politica italiana per essersi fatta trovare impreparata sul tema dei cambiamenti climatici e sulle infrastrutture necessarie....

