Covid Italia, Costa: “Liberare i positivi asintomatici” (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo partire dalla consapevolezza che il contagio zero non è realizzabile e che l’unica soluzione è la convivenza con il virus. Al momento, dunque, sul tavolo del Governo non c’è nessuna misura restrittiva all’esame. Ritengo sbagliato sostenere, però, che il Governo non stia intervenendo, considerando che non abbiamo mai abbassato la guardia né mai smesso di monitorare la situazione. In questa direzione si sta procedendo al secondo richiamo per gli over 80 e al più presto, in accordo con Ema e Aifa, si sta valutando un ampliamento della platea fino ai sessantenni”. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in una intervista a Il Tempo. “Questa ondata, data, come tutte quelle precedenti sarà autolimitante. Entro la fine del mese raggiungeremo il picco e poi i contagi torneranno a scendere, come sta già accadendo nei Paesi, come il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo partire dalla consapevolezza che il contagio zero non è realizzabile e che l’unica soluzione è la convivenza con il virus. Al momento, dunque, sul tavolo del Governo non c’è nessuna misura restrittiva all’esame. Ritengo sbagliato sostenere, però, che il Governo non stia intervenendo, considerando che non abbiamo mai abbassato la guardia né mai smesso di monitorare la situazione. In questa direzione si sta procedendo al secondo richiamo per gli over 80 e al più presto, in accordo con Ema e Aifa, si sta valutando un ampliamento della platea fino ai sessantenni”. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea, in una intervista a Il Tempo. “Questa ondata, data, come tutte quelle precedenti sarà autolimitante. Entro la fine del mese raggiungeremo il picco e poi i contagi torneranno a scendere, come sta già accadendo nei Paesi, come il ...

Pubblicità

Adnkronos : #Covid, l'analisi dell'#Istat: 'Con 16 milioni di contagi e oltre 160mila morti, l'Italia è tra i Paesi più colpiti… - fattoquotidiano : Oggi l’Italia avrebbe un milione di poveri in più se il governo Conte-2 non avesse concesso, nel 2020, aiuti pubbli… - Giorgiolaporta : Dopo 140 milioni di dosi somministrate in Italia, questa è la situazione rispetto allo scorso anno: positivi al… - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid Italia Costa: “Liberare i positivi asintomatici” - #Ultime #Notizie #Covid #Italia - Adnkronos : #Covid_19, il sottosegretario Costa: “Rischio lockodown se non si liberano i positivi asintomatici '. -