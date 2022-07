Coronavirus Toscana: un decesso (una 97enne a Livorno), oggi 10 luglio e 3.824 nuovi contagi (Di domenica 10 luglio 2022) Sono 10.230 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.221 a Firenze, 842 a Prato, 923 a Pistoia, 661 a Massa Carrara, 958 a Lucca, 1.142 a Pisa, 751 a Livorno, 662 ad Arezzo, 539 a Siena, 391 a Grosseto, 140 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 10 luglio 2022) Sono 10.230 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.221 a Firenze, 842 a Prato, 923 a Pistoia, 661 a Massa Carrara, 958 a Lucca, 1.142 a Pisa, 751 a, 662 ad Arezzo, 539 a Siena, 391 a Grosseto, 140 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post.

