Calciomercato Milan – Ancora un po’ di pazienza per De Ketelaere

DiMarzio : #Calciomercato | @milan: il #Leeds si allontana da #DeKetelaere. Restano vivi i contatti per #Ziyech - Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - Gazzetta_it : Scatto Milan, Sanches è più vicino: intesa col Lilla a dieci milioni - infoitsport : Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Ecco la situazione di Sanches” - serieApallone : Milan, i pericolosi flirt di Mendes: impennano le richieste per Leao: Milan, una situazione tutt’altro che def....… -

2 Giovanni Galli parla alla Gazzetta dello sport del mercato del: 'Sanches è un ottimo profilo, Origi un giocatore importante, che nel Liverpool delle stelle ha fatto bene ogni volta che è stato chiamato in causa, sia in Premier che in Champions. Troppo ...Dybala all'Inter/news: attenzione a Roma e, Napoli più defilato Stando alle indiscrezioni, lo stesso Bremer avrebbe già respinto al mittente l'interesse del Tottenham poichè ...L'Inter lavora per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi ma potrebbe essere anticipata da Juventus e Milan per un obiettivo in comune ...Andrea Barzagli dice la sua. Intervistato da "Tuttosport", l'ex difensore della Juventus ha parlato di alcuni dei temi caldi legati al mondo bianconero e al calcio italiano, come gli arrivi di Pogba e ...