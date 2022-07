Abbonamenti e nuove maglie: arriva la rivelazione di Edo De Laurentiis (Di domenica 10 luglio 2022) La stagione 2022/2023 è ufficialmente iniziata anche per il Napoli: gli azzurri sono partiti alla volta di Dimaro Folgarida per il ritiro precampionato. Il Napoli ha effettuato i primi allenamenti davanti ai propri tifosi e resteranno in Val di Sole fino a martedì 19 luglio. Il secondo ritiro è in programma a Castel di Sangro dal 23 luglio al 6 agosto, tornando a Napoli una settimana prima dall’inizio del campionato di Serie A. Tifosi Napoli (Photo by Ivan Romano/Getty Images) I tifosi, però, non sono del tutto soddisfatti: i supporter azzurri vogliono avere notizie riguardanti gli Abbonamenti per il Maradona e sulle nuove maglie della prossima stagione e criticano la società di aver perso troppo tempo. A proposito di ciò, ha parlato il vicepresidente Edo De Laurentiis, intervenuto all’esterno dello stadio di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 10 luglio 2022) La stagione 2022/2023 è ufficialmente iniziata anche per il Napoli: gli azzurri sono partiti alla volta di Dimaro Folgarida per il ritiro precampionato. Il Napoli ha effettuato i primi allenamenti davanti ai propri tifosi e resteranno in Val di Sole fino a martedì 19 luglio. Il secondo ritiro è in programma a Castel di Sangro dal 23 luglio al 6 agosto, tornando a Napoli una settimana prima dall’inizio del campionato di Serie A. Tifosi Napoli (Photo by Ivan Romano/Getty Images) I tifosi, però, non sono del tutto soddisfatti: i supporter azzurri vogliono avere notizie riguardanti gliper il Maradona e sulledella prossima stagione e criticano la società di aver perso troppo tempo. A proposito di ciò, ha parlato il vicepresidente Edo De, intervenuto all’esterno dello stadio di ...

Pubblicità

AvvMarco80 : A proposito, ma la Adiellese, le magliette nuove e la campagna abbonamenti, a quando? Hanno avuto 1 anno per pensar… - FracapN : Ancora senza una campagna abbonamenti, senza nuove maglie… Che bancarella del torrone! Magliaro sei di terza catego… - WLT79 : @gio_gio1970 @TolliVincenzo Non possiamo neanche noi per partito preso dire che va bene non ci siamo maglie nuove,… - ros9752 : Gli altri presentano le nuove maglie Registrano il sole out degli abbonamenti Noi abbiamo Walter De Maggio - ManuelF74595905 : @Ajejebrazov17 @DiMarzio @OfficialSSLazio Dai ve state a piscia sotto per Romagnoli...organizzate sagre de paese pe… -