Un paradiso terrestre sul Lago Maggiore | le Isole Borromee

"Secondo lei, taluni luoghi sulla terra possedevano la peculiarità di produrre la felicità, quasi essa fosse stata una pianta alla quale è necessario un particolare terreno, una pianta che cresce male in qualunque altro luogo". Chissà se lo scrittore francese Gustave Flaubert ha scritto questi versi di Madame Bovary dopo aver visitato una delle Isole Borromee. Pare gli sia bastato guardare l'Isola Madre, col suo patrimonio botanico incalcolabile, per descriverla come il luogo più voluttuoso visto al mondo. Così appare ancora oggi: un eden tropicale che abbraccia lo sguardo e stordisce tutti i sensi celebrando la grande bellezza della natura. L'attuale Parco Botanico dell'Isola Madre, che segue i dettami dei giardini all'inglese, è stato realizzato tra la fine del 700 e i primi anni dell'800 per volere del conte Vitaliano Borromeo.

