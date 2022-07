Ue: Castaldo (M5S), 'accordo con San Marino è scelta geopolitica' (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Un accordo di Associazione dell'Ue anche con Stati più piccoli come la Repubblica di San Marino non deve essere visto solo in chiave commerciale ed economica perché la sua accezione è, anche e soprattutto culturale, politica e geopolitica. E questo perché, un siffatto accordo, evita che si crei un vuoto che sarebbe colmato da Stati nei quali vigono sistemi autoritari economicamente e commercialmente più performanti ma che stressano le liberaldemocrazie con un rischio altissimo”. Lo ha affermato Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e coordinatore del Comitato Relazioni europee e internazionali del Movimento, intervenendo all'evento “Scenari-Conferenza sul Futuro di San Marino” che si è tenuto oggi. “San Marino -ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Undi Associazione dell'Ue anche con Stati più piccoli come la Repubblica di Sannon deve essere visto solo in chiave commerciale ed economica perché la sua accezione è, anche e soprattutto culturale, politica e. E questo perché, un siffatto, evita che si crei un vuoto che sarebbe colmato da Stati nei quali vigono sistemi autoritari economicamente e commercialmente più performanti ma che stressano le liberaldemocrazie con un rischio altissimo”. Lo ha affermato Fabio Massimo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e coordinatore del Comitato Relazioni europee e internazionali del Movimento, intervenendo all'evento “Scenari-Conferenza sul Futuro di San” che si è tenuto oggi. “San-ha ...

