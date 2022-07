Ucraina | Mosca | ' distrutto hangar con obici americani'

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha abbandonato una sessione del G20 mentre la sua controparte tedesca,… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Arriva il super-sommergibile russo, il più grande dai tempi dell'Urss. Il Belgorod, dei cantieri Sevmash,… - SkyTG24 : Guerra in Ucraina, Usa mandano armi a Kiev. Mosca: “Vogliono prolungare conflitto” - _carloneri_ : @paparo_rosaria Gloria All'Ucraina Gloria agli eroi Gloria Alla Nazione Morte Ai Nemici Kyiv spezzerà le catene di… - DanadioG : RT @Webradio63: Aleksey Gorinov, membro del consiglio comunale di Mosca, è stato condannato a 7 anni di carcere per essersi opposto alla gu… -

Non solo, per Putin e la Russia si apre un nuovo fronte: quello del Kazakistan . Non una guerra in ... La tensione sull'asse- Astana è esplosa all'indomani delle dichiarazioni del ...La Germania le rivuole indietro per restituirle alla Russia e alleviare così le conseguenze delle sanzioni , mentre Kiev ha chiesto al Canada a restituire le turbine della Gazprom all', ...Non solo Ucraina, per Putin e la Russia si apre un nuovo fronte: quello del Kazakistan. Non una guerra in senso stretto - almeno per ora - ma una battaglia a colpi di accordi e sanzioni, che rischia..Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “L’aeronautica russa ha distrutto un hangar con obici americani in Ucraina”. Lo ha comunicato il ministero della Difesa russo, precisando che “nell’area del villaggio di Cha ...