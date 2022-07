Sri Lanka in rivolta, in fuga il presidente Rajapaksa e il premier Wickremesinghe (Di sabato 9 luglio 2022) Il premier dello Sri Lanka , Ranil Wickremesinghe , ha convocato una riunione d'emergenza del gabinetto di governo dopo che il presidente Gotabaya Rajapaksa è stato costretto alla fuga dalle proteste ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 9 luglio 2022) Ildello Sri, Ranil, ha convocato una riunione d'emergenza del gabinetto di governo dopo che ilGotabayaè stato costretto alladalle proteste ...

