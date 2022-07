Scandalo in Germania, donne aggredite con la droga dello stupro alla festa della Spd - C'era anche il cancelliere Scholz (Di sabato 9 luglio 2022) La stampa tedesca parla di una indagine della polizia iniziata dopo la tradizionale festa del gruppo parlamentare che si è svolta a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 luglio 2022) La stampa tedesca parla di una indaginepolizia iniziata dopo la tradizionaledel gruppo parlamentare che si è svolta a ...

Pubblicità

repubblica : Germania, scandalo nella Spd: almeno 5 donne intossicate dalla 'droga dello stupro' al tradizionale party dell'esta… - MediasetTgcom24 : Scandalo in Germania, donne aggredite con la droga dello stupro alla festa della Spd | C'era anche il cancelliere S… - gatta_pantera : RT @MediasetTgcom24: Scandalo in Germania, donne aggredite con la droga dello stupro alla festa della Spd | C'era anche il cancelliere Scho… - a_lambardi : RT @MediasetTgcom24: Scandalo in Germania, donne aggredite con la droga dello stupro alla festa della Spd | C'era anche il cancelliere Scho… - zav_news : ???? Scandalo in #Germania, almeno 5 donne aggredite con la droga dello stupro alla festa della #SPD, a cui era prese… -